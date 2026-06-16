Intentan ingresar drogas y licor escondidos en balón de gas a penal de Huaral

Personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) incautó sustancias ilícitas y diversos objetos prohibidos que se encontraban ocultos en el interior de un balón de gas destinado a los economatos del Establecimiento Penitenciario de Huaral.
El hallazgo se produjo durante un control de seguridad realizado a los productos que eran trasladados por el proveedor Yoel Rodríguez Solís. Durante la inspección de dos balones de gas de color azul, los agentes advirtieron que uno de ellos presentaba un peso inusualmente reducido, lo que motivó una revisión más exhaustiva.
Tras ser sometido a un examen mediante equipo de rayos X, se detectó que la base del balón había sido modificada para acondicionar un compartimiento oculto. Al abrir la estructura, el personal del INPE encontró diversos artículos prohibidos.
PRODUCTOS INCAUTADOS
Entre los objetos incautados se hallaron 70 cajetillas de cigarrillos, aproximadamente 720 mililitros de licor, dos resistencias espirales metálicas, 17 encendedores, 80 pastillas de sildenafilo, diez blísteres de amoxicilina y diez de naproxeno.
Asimismo, se encontraron cinco paquetes con una sustancia que sería pasta básica de cocaína (PBC) y otra sustancia vegetal que, por sus características, sería cannabis sativa. De acuerdo con el reporte, los productos iban a ser ingresados al establecimiento penitenciario como parte del abastecimiento de los economatos del penal.