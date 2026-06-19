Papa León XIV: Lambayeque trabaja plan para acoger a los visitantes que llegarán en noviembre

Tras confirmarse la visita del papa León XIV al Perú en noviembre, recorrerá varias ciudades, entre ellas Chiclayo, el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, dijo que trabajan en una "solución integral" para albergar a los miles de visitantes.

"Estamos más que entusiasmados. Es un momento importante para nosotros: los chiclayanos, los ferreñafanos, los lambayecanos, para toda la región Lambayeque, y para la diócesis de Chiclayo, que también integra a Cajamarca", manifestó.

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El gobernador Pérez Flores estimó que la llegada del Santo Padre podría congregar inicialmente cerca de dos millones de personas en Lambayeque, por lo que la región planifica una capacidad de atención para hasta cuatro millones de visitantes.

León XIV llegará al Perú en la primera quincena de noviembre; tiene prevista una visita de ocho a diez días, en una jornada que incluirá las ciudades de Lima, Chiclayo (Lambayeque), Piura, Cusco y Pucallpa (Ucayali), y luego Puno e Iquitos (Loreto).