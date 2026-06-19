Lambayeque: incendio de gran magnitud consume depósito de vehículos de la Policía Nacional

Este mediodía, un incendio consume un depósito de vehículos, ubicado en el sector Indoamérica, administrado por la Comisaría Sectorial de Lambayeque. Hasta el momento, diez unidades han sido afectadas.
Camiones frigoríficos, combis, camionetas, automóviles y mototaxis han sido calcinados pese al esfuerzo de los bomberos por controlar el siniestro. Las llamas avanzan y poco a poco alcanzan a más unidades.
COLUMNAS DE HUMO
El espacio es utilizado por la Policía Nacional para guardar los vehículos intervenidos en distintos operativos que realizan los agentes en la región. Las columnas de humo son visibles a varias cuadras a la redonda.
Según informa RPP, no se conoce de heridos ni víctimas mortales por este siniestro, cuyas causas se desconocen. Los vecinos señalan que el humo los está afectando; piden que el siniestro sea controlado rápidamente.