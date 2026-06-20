Colcabamba: dictan 12 meses de prisión preventiva contra militares investigados por presunto homicidio

El Poder Judicial dictó 12 meses de prisión preventiva, a solicitud de la Fiscalía, contra ocho militares investigados por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de cinco civiles que fueron asesinados a balazos en una carretera de Colcabamba, en Huancavelica.

La medida se logró luego de casi 24 horas consecutivas de sustentación fiscal en audiencia. También se les imputa a los militares el delito de tentativa de homicidio en agravio de otros tres ciudadanos sobrevivientes. El suceso se registró el pasado 25 de abril.

EVENTO DEPORTIVO

Según la versión de los militares, interceptaron la camioneta al detectar que presuntamente trasladaba armas y drogas, dispararon al ser atacados a balazos por las personas que iban en el vehículo. Familiares de los fallecidos negaron la acusación.

Las personas que lograron sobrevivir a las balas rechazaron tajantemente la versión de los militares y denunciaron amenazas si declaraban en el juicio. Señalaron que retornaban a sus casas tras participar en un evento deportivo en una comunidad cercana.