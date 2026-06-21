Incendio consumió almacén de Cemento Yura en Arequipa: siniestro se prolongó por más de tres horas

Un incendio consumió, la mañana de ayer, parte del almacén de la planta de Cemento Yura. El siniestro se prolongó por más de tres horas, generando enorme preocupación entre trabajadores y vecinos del distrito de Yura, región Arequipa.

La densa columna de humo se elevaba desde el interior de la planta, siendo visible a varios kilómetros de distancia. Los bomberos trabajaron fuertemente para controlar las llamas y evitar que el fuego alcance otras áreas de la fábrica.

COMUNICADO DE CEMENTO YURA

Sobre el caso, la empresa informó mediante un comunicado que se activaron de forma inmediata todos los protocolos de seguridad internos, logrando controlar la situación, la cual se circunscribió a un área de acopio externa.

El documento señala también que no se registraron heridos entre sus colaboradores de la empresa ni en la comunidad. Asimismo, se dispuso el inicio de una exhaustiva investigación para determinar el origen del voraz siniestro.