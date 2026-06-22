Ica: suspenden salidas turísticas a las islas Ballestas por fuertes vientos y oleajes

Según informó la autoridad marítima, la restricción estará vigente hasta el viernes 26 de junio.

La Capitanía de Puerto de Pisco dispuso la suspensión de las salidas de lanchas turísticas hacia las Islas Ballestas y otros circuitos marítimos en Paracas, región Ica, debido al riesgo generado por fuertes vientos y oleajes en el litoral.

Según informó la autoridad marítima, la restricción estará vigente hasta el viernes 26 de junio, periodo durante el cual las condiciones del mar impedirán la navegación segura de las embarcaciones turísticas.

La medida ha generado preocupación entre operadores turísticos y visitantes, debido a que las Islas Ballestas constituyen uno de los principales atractivos de la zona y reciben diariamente a cientos de turistas.

ALERTA

A esta situación se suma la alerta por la aparición de diversas especies marinas muertas en las playas de Paracas. De acuerdo con reportes locales, en los últimos días se han hallado ejemplares de guanayes, pelícanos y piqueros sin vida, situación que viene causando preocupación entre los pobladores.