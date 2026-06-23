Camioneta se despista y cae a un precipicio en Puno: accidente dejó tres fallecidos

Según primeros informes, la tragedia se registró en la vía Macho-Aporoma, distrito de Phara, provincia de Sandia, región Puno. Una camioneta se despistó y cayó a un abismo, dejando tres muertos, entre ellos un menor de 17 años.

Fue el presidente de las rondas campesinas de la zona quien comunicó a los agentes policiales del accidente. El vehículo terminó en el fondo de una pendiente muy pronunciada, lo que dificultó considerablemente las labores de rescate.

LA POLICÍA NACIONAL Y LA FISCALÍA INVESTIGAN

El chofer fue identificado como Andrés A., de 43 años, cuyo cuerpo fue encontrado a unos seis metros de la unidad; junto a él fallecieron Fredy D., de 44 años, y el menor de edad. La camioneta quedó totalmente destruida.

Tras el rescate, los cuerpos fueron trasladados al distrito de Phara para las diligencias correspondientes. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, investiga las causas del despiste y posterior caída al abismo.