Fiesta de San Juan: Iquitos logra récord Guinness con el juane más grande del mundo

La región Loreto alcanzó un nuevo reconocimiento internacional luego que un juane de 743 kilos y 100 gramos obtuviera el récord Guinness como el juane más grande del mundo, informó la agencia Andina. La certificación se realizó durante una actividad desarrollada en el distrito de San Juan Bautista, en la ciudad de Iquitos, bajo la verificación de Natalia Ramírez, adjudicadora oficial de Guinness World Records, quien supervisó el proceso completo de preparación, cocción y pesaje del plato amazónico.

Según la representante de Guinness, se trata de la primera vez que esta categoría es evaluada por la organización a nivel mundial, la cual estableció un peso mínimo de 500 kilogramos para considerar la certificación. El resultado final de 743 kilos con 100 gramos superó ampliamente el requisito, confirmando el nuevo récord para la gastronomía peruana.

El alcalde del distrito de San Juan Bautista, Joel Parimango, destacó que este reconocimiento busca promocionar no solo la gastronomía amazónica, sino también la festividad de San Juan, una de las celebraciones culturales y religiosas más importantes de la selva peruana. La preparación involucró a instituciones públicas, empresas privadas y voluntarios que trabajaron de manera articulada para concretar el desafío gastronómico.

Elaboración del gigantesco juane

Para la elaboración del juane récord se utilizaron más de seis sacos de arroz, alrededor de 2 mil huevos y más de 2 mil aceitunas, además de otros insumos. Las jornadas de trabajo continuas se extendieron por varios días, incluyendo largas noches de preparación y una compleja logística para la cocción y conservación del alimento, según detallaron los organizadores.

Distribuirán gratuitamente juane

El juane certificado será distribuido gratuitamente entre la población durante las actividades por la fiesta patronal de San Juan Bautista, convirtiéndose en uno de los principales atractivos de una celebración que cada año congrega a miles de personas en Iquitos y en diversas localidades de la Amazonía peruana.

Con información de Agencia Andina..