Papa León XIV: visita del pontífice a la ciudad del Cusco todavía no tiene un itinerario definido

Aumenta la expectativa por la anunciada visita del papa León XIV al Perú, que se realizará la primera quincena de noviembre. Sin embargo, no hay un itinerario definido sobre las ciudades que visitará; trascendió que serían cinco, una de ellas Cusco.

Al respecto, monseñor Richard Alarcón, arzobispo de Cusco, señaló que la visita la organiza personal del Vaticano y que, hasta el momento, no les han comunicado el itinerario ni el tiempo de duración de la permanencia del pontífice en Perú.

PROTECCIÓN PATRIMONIAL

Respecto a la propuesta de celebrar una misa en Saqsaywaman, el religioso señaló que la iniciativa no sería viable, pues el lugar pertenece al Ministerio de Cultura, cuenta con aforos controlados y requiere estrictas medidas de protección patrimonial.

La propuesta fue planteada por el alcalde de Cusco, Luis Beltrán, quien también pensó en entregar la llave de la ciudad al pontífice durante su eventual visita. Pero lo cierto es que nada está aprobado; en los próximos días el Vaticano daría detalles sobre el tema.