Junín: sujeto ataca brutalmente a su amiga porque se negó a ser su enamorada

Una mujer, identificada como Luz N., denunció que fue golpeada por un amigo del trabajo porque se negó a ser su enamorada. Los hechos ocurrieron el 13 de junio tras salir de una reunión de la comunidad nativa Orito Bajo, en Satipo, región Junín.

La joven, de 23 años, se iba a su domicilio y su compañero, Franz D., de 35 años, se ofreció a acompañarla. En el trayecto le declaró su amor, pero ella lo rechazó, el hombre insistió, pero ella se mantuvo firme, lo que desató la furia del sujeto.

Según el acta policial, la joven cuenta que el hombre la golpeó con puñetes y patadas en distintas partes del cuerpo, ella empezó a gritar pidiendo ayuda, lo que hizo que el individuo se escapara, la dejó ensangrentada y casi desmayada.

PRISIÓN PREVENTIVA

Personas que se acercaron al oír sus gritos la trasladaron inmediatamente a un nosocomio cercano donde quedó internada, los médicos llamaron a la policía para que la muchacha ponga la denuncia respectiva pues fue brutalmente golpeada.

La Unidad de Flagrancia lo detuvo a las horas en su domicilio y el Poder Judicial dispuso seis meses de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones. Hasta la fecha, la agraviada permanece internada en el Hospital de Satipo.