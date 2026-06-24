¡Grave error! 80 estudiantes afectados tras presunta mala administración de fármacos en Cusipata

Autoridades investigan posible confusión en la entrega de medicamentos durante la campaña que dejó a estudiantes afectados.

Durante una campaña de desparasitación, alrededor de 80 estudiantes de la institución educativa Túpac Amaru resultaron afectados tras ingerir un medicamento no prescrito en el distrito de Cusipata, provincia de Quispicanchi, región Cusco.

Esta situación alarmó a los padres de familia, quienes denunciaron el hecho ocurrido durante una actividad dirigida a estudiantes de nivel secundaria, realizada en coordinación entre la institución educativa y el centro de salud de Cusipata.

Entre los síntomas que presentaron los escolares tras ingerir el medicamento se encuentran visión borrosa, dolor abdominal, somnolencia y sequedad en la boca.

SE REALIZÓ MEZCLA DE MEDICAMENTOS

Según lo dicho para RPP, el gerente regional de salud de Cusco, Jorge Farfán, indicó que habría ocurrido una mezcla de medicamentos que se habría aplicado al medicamento de destino Albendazol. “Hemos garantizado todo el proceso de atención y luego se ha evaluado el contexto del caso donde, pues, se ha podido confirmar que existió un proceso de confusión de medicamentos”, indicó.

Asimismo, se informó que el caso se encuentra en investigación, ya que también se habría administrado carbamazepina, un medicamento utilizado para tratar la epilepsia. “Se habrían confundido 80 cápsulas o comprimidos de Carbamazepina”, agregó.