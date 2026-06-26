Delincuentes disparan contra un camión en Cusco: ataque deja seis muertos y cinco heridos

Según primeras informaciones, el ataque se registró la noche del miércoles en una carretera de la localidad de Quiquijana, provincia de Quispicanchi, región Cusco. Los ladrones dispararon al chofer para obligarlo a detenerse.

El jefe de la Región Policial Cusco, general PNP Virgilio Velásquez, informó que el ataque dejó seis muertos y cinco heridos de distinta consideración, quienes fueron evacuados inmediatamente a clínicas y hospitales de Cusco.

FERIA GANADERA

Entre los fallecidos hay dos menores, un bebé de pocos meses y otro de un año, así como una mujer en estado de gestación. El camión se habría despistado y estrellado contra un cerro por maniobras temerarias del conductor.

Trataba de esquivar las balas y evitar un asalto; la mayoría de los pasajeros se dirigía a una feria ganadera. Las autoridades realizan intensos operativos por localidades cercanas para tratar de detener a los responsables del incidente.