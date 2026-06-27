Choque de camión y tráiler deja dos muertos en Trujillo: falla mecánica habría ocasionado accidente

Un camión con supuestos problemas en los frenos impactó, la tarde de ayer, contra un tráiler en el sector Alto Moche, en la ciudad de Trujillo, región La Libertad. En el accidente fallecieron padre e hija.

Los bomberos trabajaron dos horas para retirar los cuerpos sin vida de entre los fierros retorcidos de la cabina del camión. Testigos revelaron que dicha unidad circulaba en zigzag y a excesiva velocidad.

CAUSAS DEL ACCIDENTE

Se presume que el camión sufrió problemas mecánicos, por lo que terminó chocando con la parte trasera del tráiler; sin embargo, serán las autoridades quienes determinen oficialmente las causas de este accidente.

Representantes de la Fiscalía llegaron al lugar de la tragedia para realizar el procedimiento del levantamiento de los cadáveres, que fueron trasladados a la morgue y luego serán entregados a sus familiares.