INPE: 24 reos de alta peligrosidad del penal de Huaral fueron llevados a cárceles de mayor seguridad

En medio de estrictas medidas de seguridad, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) trasladó 24 internos del penal de Huaral a cárceles de mayor contención, como la de Cochamarca, Chachapoyas, Cajamarca, Chimbote y Chincha.

El operativo de traslado fue ejecutado por el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE, con el apoyo de agentes de la Policía Nacional, garantizando el traslado seguro de los internos hacia los establecimientos penitenciarios de destino.

ORDEN INTERNO

La medida responde a que los reos transgredían permanentemente las reglas de convivencia y disciplina del centro penitenciario, afectando la seguridad de la población penal. Lo que representaba un grave riesgo para el orden interno.

Con esta medida, el INPE reafirma su compromiso de fortalecer siempre el control penitenciario, con el traslado estratégico de presos de alta peligrosidad, contribuyendo a mantener el orden y la disciplina en los distintos penales del país.