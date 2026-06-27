I Congreso ITSE Regional Norte 2026: experimentados arquitectos intercambiarán conocimientos

El Colegio de Ingenieros de Lambayeque organiza un importante evento de integración y actualización profesional que se desarrollará los días 3 y 4 de julio en la ciudad de Chiclayo.

La importante jornada académica está orientada a fortalecer conocimientos e intercambiar experiencias en materia de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE).

EVITAR TRAGEDIAS

Las ITSE son evaluaciones esenciales de Gestión del Riesgo de Desastres, su objetivo es verificar que los locales cumplan con las normas de seguridad, evitando tragedias y garantizando la seguridad de las personas.

Están invitados a participar todos los agremiados y profesionales del sector; el evento se desarrollará en Calle Manuel María Izaga 680, Chiclayo. Para mayor información, llamar al +51 979 529 436.