Corrida de toros deja un muerto en Puno: víctima ingresó al ruedo en aparente estado de ebriedad

Según revelaron los testigos, un hombre, de 78 años, falleció luego de ser embestido por un toro durante una celebración taurina en el centro poblado de San Juan, ubicado en la provincia de Yunguyo, en Puno.

La víctima, en aparente estado de ebriedad, ingresó de forma voluntaria al ruedo. Logró esquivar al astado en varias oportunidades; en la cuarta embestida fue alcanzado y lanzado violentamente a varios metros.

TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO

El anciano quedó inconsciente por el fuerte impacto. Inmediatamente, por sus graves lesiones, trabajadores del Centro de Salud decidieron evacuarlo a un hospital cercano para que reciba atención especializada.

Una vez ingresado, los médicos le diagnosticaron un traumatismo encéfalo craneano; debido a la complejidad de sus lesiones, falleció pocas horas después. Sus consternados familiares evitaron declarar sobre el tema.