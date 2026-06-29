¡Alerta máxima! Urgen acciones ante la llegada del fenómeno El Niño

Ante la llegada del fenómeno de El Niño y las consecuencias que ya ha comenzado a generar, diversas provincias vienen siendo afectadas, principalmente en el sector agrícola.

A ello se suma que varios proyectos de inversión destinados a salvaguardar estas zonas se han venido paralizando de manera constante, lo que ha generado el malestar de los ciudadanos, quienes consideran que el Estado nuevamente los deja en situación de desamparo.

ALERTA POR EL NIÑO COSTERO

Según el Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, se ratificó que el país se mantiene en estado de vigilancia ante un posible Niño Costero, el cual podría prolongarse hasta el verano de 2027. “Nosotros ya hemos entregado nueve grandes obras que van a contribuir a mitigar los desastres que puedan suceder a consecuencia del fenómeno del Niño”, indicó Miguel Yamasaki.

Asimismo, desde la Autoridad Nacional de Infraestructura, señala que ya se han culminado intervenciones en regiones como Tumbes, La Libertad, Lima e Ica, mientras que otros proyectos siguen en ejecución. “Nos preocupa mucho Lambayeque, que tenemos un avance mucho menor y no porque no se esté cumpliendo con los plazos, sino que así estaba diseñado todo este plan”, agregó Yamasaki.

ACCIONES URGENTES

Ante esta situación, las autoridades y especialistas han planteado acciones urgentes para poder controlar este escenario, entre ellas la limpieza y descolmatación de ríos y quebradas, la culminación de obras de protección, el refuerzo de los sistemas de alerta temprana, la activación de planes de contingencia y una comunicación permanente con la población.