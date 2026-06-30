Ataque armado en Tumbes: asesinan a agente de seguridad y dejan grave a dueño de tienda

Un vigilante murió tras un ataque armado registrado en el centro poblado Pampa Grande, en la región Tumbes. El sicario disparó contra el dueño de una tienda de repuestos y luego atacó a un trabajador de seguridad que esperaba ser atendido.

Según testigos, el atacante llegó a la tienda de repuestos para motos y, sin mediar palabra, disparó cuatro veces contra el dueño, Henry T. que buscaba un producto en un cajón. Luego abrió fuego contra Percy B., recibió dos balazos, un cliente.

VÍCTIMA DE EXTORSIÓN

Inmediatamente, vecinos trasladaron a los heridos a un nosocomio cercano; sin embargo, el vigilante, quien laboraba en un centro de estudios, llegó sin vida, mientras que el comerciante permanece internado con pronóstico reservado.

Familiares del comerciante señalaron que desde hace semanas era víctima de extorsión, que había denunciado el hecho a la Policía Nacional, pero que no le hicieron caso. Piden que se investigue y se capture al responsable del ataque.