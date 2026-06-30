Lago Titicaca: incendio de gran magnitud redujo a cenizas dos islas flotantes de Los Uros

Un voraz incendio destruyó dos islas flotantes de Los Uros, en el lago Titicaca, región Puno; 11 familias se quedaron sin casas ni pertenencias. El siniestro se habría iniciado por brasas de leña que no fueron apagadas totalmente.

Los fuertes vientos avivaron las llamas, provocando que el fuego se propagara rápidamente entre las estructuras construidas con madera y totora seca. No se registraron heridos ni fallecidos, solo daños materiales de consideración.

FAENA COMUNAL

Se conoció que ocho familias habitaban una de las islas afectadas y tres la otra. Tras la emergencia, las autoridades entregaron ayuda humanitaria consistente en calaminas, baldes, tachos para agua, frazadas y menaje básico.

Horas después de que el fuego fue apagado, los damnificados, con el apoyo de pobladores de otros islotes, iniciaron una faena comunal con totora para reconstruir las islas y levantar nuevamente las viviendas destruidas.