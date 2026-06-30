Despiden a “Vaguito”, perro rescatado que acompañó por años a policías en Trujillo

Tras desplomarse durante una intervención, Vaguito fue trasladado a una clínica veterinaria, pero no logró sobrevivir debido a su avanzada edad.

Un lamentable hecho enlutó a los agentes de la Región Policial de La Libertad. Vaguito, un perro que durante años acompañó a los efectivos en diversas labores de patrullaje y que se ganó el reconocimiento como un miembro más de la institución, perdió la vida y fue despedido en una ceremonia organizada por los propios agentes.

La Policía Nacional del Perú compartió a través de sus redes sociales un video del último adiós al can, quien formó parte de la Unidad de Servicios Especiales y el Escuadrón Verde de Trujillo, dejando una profunda huella entre sus compañeros de servicio y la ciudadanía.

Según información difundida por medios locales, Vaguito fue rescatado en sus inicios en las inmediaciones del mercado La Hermelinda, donde fue hallado en estado crítico de abandono. Tras recibir atención veterinaria, fue adoptado por la unidad policial e incorporado a sus actividades diarias.

UNA VIDA DE SERVICIO

El perro permaneció junto a los agentes durante años, participando en distintas jornadas operativas hasta que su vida se apagó de manera repentina mientras cumplía funciones en una de sus últimas intervenciones.

De acuerdo con los reportes, Vaguito se desplomó durante una actividad policial y, pese a ser trasladado de inmediato a una clínica veterinaria, no logró recuperarse debido a su avanzada edad. “Vaguito no fue solo un perro; fue un compañero de servicio, un guardián silencioso y un símbolo de fidelidad”, expresó la institución en su mensaje de despedida.