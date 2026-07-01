Huayna Picchu reabre hoy miércoles 1 de julio para recibir turistas tras trabajos de mantenimiento

La montaña Huayna Picchu reabre hoy, miércoles 1 de julio, al turismo, coincidiendo con el inicio de la temporada alta de visitas. El anuncio lo realizó la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco, tras culminar los trabajos especializados de conservación y mantenimiento en este macizo emblemático que aparece de fondo en las fotos clásicas de Machu Picchu.

Durante un mes, especialistas intervinieron la Ruta 3-A del Circuito 3 o Circuito de la Realeza. Las labores comprendieron la consolidación y mantenimiento de escalinatas prehispánicas, recuperación y limpieza de muros de contención, mantenimiento de los sistemas de drenaje y remoción de vegetación, raíces y musgos que afectaban las estructuras arqueológicas. También se habilitaron estructuras complementarias como escaleras y nuevas barandas con cable acerado en los tramos de mayor pendiente.

La directora ejecutiva de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Maritza Rosa Candia, destacó que estas intervenciones forman parte de las acciones permanentes para garantizar la adecuada conservación del patrimonio cultural y una visita segura y ordenada a uno de los destinos más emblemáticos del país. Las intervenciones se realizaron desde la caseta de control hasta la cima de la montaña, según informó la agencia Andina.

Visitantes podrán acceder a tres rutas

Con la reapertura de Huayna Picchu, los visitantes podrán acceder nuevamente a las tres rutas habilitadas del Circuito 3: la montaña Huayna Picchu, la ruta hacia la Gran Caverna y la montaña Huchuy Picchu, ampliando las alternativas de recorrido durante la temporada alta de turismo.

Protección de patrimonio

Estas intervenciones forman parte del programa permanente de conservación que desarrolla el Ministerio de Cultura para proteger este Patrimonio Mundial y ofrecer una experiencia de visita segura y de calidad.