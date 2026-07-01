Actividad sísmica mantiene en alerta a varias regiones del país

La seguidilla de sismos reaviva la importancia de la preparación ante eventos sísmicos en diversas regiones del territorio nacional.

Según el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), tres sismos azotaron a nuestro país en distintas regiones del país, siendo el más fuerte de magnitud 5 con epicentro en Ucayali.

El de mayor intensidad ocurrió a las 09:00 p.m del día 30 de junio y tuvo su epicentro a 48 kilómetros al sureste del distrito de Curimaná, en la provincia de Padre Abad. El evento alcanzó una profundidad de 143 kilómetros y registró una intensidad de III–IV en la escala de Mercalli en la zona de Curimaná.

Minutos después, a las 09:27 p.m, se reportó un sismo de magnitud 3.7 a 40 kilómetros al suroeste de la provincia de Palpa, en la región Ica. Este movimiento tuvo una profundidad de 44 kilómetros y una intensidad de III en la localidad.

SISMOS EN PUNO

Previamente, a las 08:54 p.m, otro temblor de magnitud 3.4 se registró con epicentro a 18 kilómetros al oeste del distrito de Ocuviri, en la provincia de Lampa, región Puno, de acuerdo con el reporte del IGP.

Por otro lado, las autoridades continúan con el monitoreo de la actividad sísmica en el país, recordando a la población la importancia de mantener medidas de prevención ante la constante actividad telúrica en el territorio nacional.