Habilitan ocho puntos de ayuda en Lambayeque para apoyar a afectados en Venezuela

La iniciativa busca recolectar alimentos, medicinas y ropa para las miles de familias afectadas por los recientes sismos en territorio venezolano.

Con el objetivo de reunir ayuda humanitaria para las familias afectadas por los recientes terremotos en Venezuela, ciudadanos venezolanos y peruanos instalaron ocho centros de acopio donde se reciben donaciones de alimentos, medicinas y ropa para los damnificados.

La iniciativa se llevó a cabo en la región de Lambayeque donde se busca canalizar apoyo urgente hacia las zonas afectadas, donde miles de personas atraviesan una compleja situación tras los movimientos sísmicos registrados en los últimos días.

Maribel Ramos, vocera del colectivo organizador, informó que los puntos de recepción están distribuidos en diferentes zonas de Chiclayo y distritos cercanos, con el fin de facilitar la entrega voluntaria de donaciones.

MEDICINAS Y PRODUCTOS PARA NIÑOS SON PRIORIDAD

Según detalló Ramos, el punto central de acopio se encuentra en la calle Enrique Piedra, en la urbanización Latina de José Leonardo Ortiz. Además, hay centros habilitados frente al centro comercial Real Plaza, en exteriores de los mercados Modelo y Moshoqueque, la parroquia Vianney y en los distritos de La Victoria, Lambayeque y Chongoyape.

Asimismo cualquier tipo de ayuda es bien recibida para poder solventar las necesidades de las personas damnificadas tras los terremotos. “Estamos recibiendo todo tipo de ayuda, pero en estos momentos es prioritario medicamentos como analgésicos y antigripales. También gasas, vendas, alcohol, mascarillas, pañales y leche para niños que han quedado huérfanos y están en refugios”, señaló la voluntaria.

SE ESPERA LLEVAR LA AYUDA

Por otro lado, se espera enviar este domingo 5 de julio un segundo camión con ayuda desde Chiclayo a Lima y posteriormente a Venezuela. El fin de semana pasado ya se logró despachar un primer cargamento de 10 toneladas con productos recolectados gracias al apoyo ciudadano.