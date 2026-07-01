INEI transfiere 22.500 tabletas al Minedu para fortalecer la educación en zonas rurales

Equipos fueron utilizados durante la ejecución de los Censos Nacionales 2025 y que ahora serán destinados a fortalecer el acceso a herramientas tecnológicas en instituciones educativas del país.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) transfirió 22.500 tabletas electrónicas al Ministerio de Educación (Minedu), equipos que fueron utilizados durante la ejecución de los Censos Nacionales 2025 y que ahora serán destinados a fortalecer el acceso a herramientas tecnológicas en instituciones educativas del país.

Las tabletas forman parte de un lote de 40.000 equipos adquiridos mediante un convenio de administración de recursos entre el INEI y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), con una inversión de 3,588 millones de dólares. Inicialmente, estos dispositivos fueron utilizados por el personal de campo durante el desarrollo de los censos realizados en el segundo semestre de 2025.

El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, señaló que la transferencia permitirá dar continuidad al uso de los equipos en beneficio de estudiantes de zonas rurales y de difícil acceso. Asimismo, indicó que la medida busca contribuir al cierre de brechas tecnológicas y ampliar las oportunidades de acceso a herramientas digitales en el sistema educativo.

TRABAJO CONJUNTO

Según el INEI, esta acción forma parte del trabajo conjunto con el Ministerio de Educación para fortalecer la inclusión digital y apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante el acceso a plataformas educativas como PerúEduca. La institución destacó que la iniciativa también promueve el uso eficiente de los recursos públicos al otorgar una nueva utilidad social a los equipos empleados durante los Censos Nacionales 2025.