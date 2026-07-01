Trujillo: adolescente muere tras chocar el auto que conducía contra un bus

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.

Un adolescente de 17 años falleció la madrugada de este miércoles luego de que el automóvil que conducía colisionara contra un bus de la empresa Etefsa en la intersección de las avenidas Miraflores y Villarreal, en la urbanización Pay Pay, en la ciudad de Trujillo, región La Libertad.

Cámaras de seguridad de la zona registraron el momento del accidente. En las imágenes se observa que el automóvil impactó frontalmente contra el bus, provocando que la parte delantera del vehículo menor quedara completamente destruida.

Tras el choque, el adolescente quedó atrapado entre los fierros retorcidos del automóvil y falleció debido a la gravedad de sus lesiones. Personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar para realizar las labores de rescate y el levantamiento del cuerpo.

INICIAN INVESTIGACIONES

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes. Luego de las diligencias, ambos vehículos permanecieron en la zona para los peritajes, lo que generó una fuerte congestión vehicular en el sector.