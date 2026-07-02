Hallan cuatro cadáveres al interior de una mina en Puno: trabajadores fueron asesinados a balazos

Agentes de la Policía Nacional hallaron los cadáveres de cuatro hombres en el ingreso de la bocamina denominada El Olivo, ubicada en el centro poblado de La Rinconada, en la región Puno.

Los efectivos, que realizaron el operativo en el lugar tras ser informados de la masacre, indicaron que los cuatro fallecidos vestían uniformes especiales para labores en los socavones.

EJECUCIÓN VIOLENTA

Señalaron también que los trabajadores presentaban signos de una ejecución violenta con armas de fuego. Tenían impactos de bala en distintas partes del cuerpo, informa RPP.

Los fallecidos son: Roger Q., de 31 años; José Q., de 37; Edilberto M., de 31; y Ángel C., de 29 años. Ellos habían sido vistos con vida por última vez la mañana del pasado 30 de junio.