Cena peligrosa en Puno: cinco personas en emergencia tras comer en pollería

Comensales fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, donde fueron diagnosticados con gastroenteritis, diarrea y salmonelosis.

Un informe compartido por la Unidad de Salud Ambiental y Zoonosis de Puno reveló que cinco personas ingresaron de emergencia al Hospital San Juan de Dios entre el 29 de junio y el 1 de julio, tras presentar cuadros de presunta intoxicación alimentaria.

De acuerdo con la información brindada por el nosocomio, los pacientes habían acudido a una pollería de la ciudad durante las fechas mencionadas, donde consumieron pollo a la brasa y salchipapa acompañados de cremas como mayonesa y mostaza, las cuales habrían estado en mal estado.

Diagnóstico de los comensales

Luego de ser sometidos a diversas pruebas médicas, los especialistas confirmaron que los comensales presentaban gastroenteritis, diarrea y salmonelosis, afecciones relacionadas con el consumo de alimentos contaminados.

Tras este hecho, la Municipalidad Provincial de Melgar, en Puno, realizó inspecciones de salubridad en la pollería involucrada. Asimismo, funcionarios de la comuna hicieron un llamado a la ciudadanía para que tome precauciones al momento de consumir alimentos en establecimientos públicos.