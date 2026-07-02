Detonan explosivo en una tienda de Piura: extorsionadores exigen a propietario S/30,000

Todos los vecinos de la cuadra están preocupados, extorsionadores detonaron anoche un explosivo en una tienda de abarrotes en la provincia de Sullana, región Piura, causando diversos daños materiales. Exigen al propietario S/ 30,000.

Testigos refieren que dos sujetos llegaron en una motocicleta al negocio, ubicado en la calle Vichayal 423 del asentamiento Santa Teresita y detonaron el explosivo en la puerta de la tienda, destruyendo parte del frontis de concreto.

VIOLENTO ATAQUE

El dueño del negocio señaló que, antes del atentado, no había recibido amenazas. Sin embargo, luego de una hora del violento ataque, un sujeto se comunicó vía celular con el propietario del comercio con la finalidad de amedrentarlo.

El criminal indicó que le había “enviado un regalito”, en referencia al explosivo, y para evitar consecuencias peores, debía realizar un pago de S/ 30,000 y que más adelante le indicarían la forma en que debería realizar el depósito.