Vientos fuertes dejan sin techo varias aulas de un colegio de Lambayeque: escolares resultaron ilesos

Momentos de angustia vivieron escolares y docentes del colegio N.° 10776 Juan Velasco, del distrito de Kañaris, en la provincia lambayecana de Ferreñafe, luego de que vientos fuertes arrancaran las calaminas del techo de cuatro aulas.

Inmediatamente, los estudiantes, que en ese momento estaban en recreo, los docentes y el personal administrativo del plantel buscaron un refugio al observar cómo las estructuras metálicas eran levantadas por la fuerza del viento.

REUBICAR A LOS ALUMNOS

Pese a que tres ambientes quedaron a la intemperie y se registraron otros daños en el centro educativo, las autoridades del plantel decidieron no suspender las clases y reubicar temporalmente a los alumnos que se quedaron sin salón.

Los padres expresaron su preocupación por la infraestructura del colegio y demandaron la presencia de las autoridades regionales de educación para que ordenen colocar techo a las aulas afectadas y los menores vuelvan a sus salones.