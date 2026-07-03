Operativo contra la minería ilegal en Huánuco: capturan a dos sujetos e incautan maquinaria pesada

La Policía Nacional detuvo a dos personas por su presunta implicancia en la minería ilegal; fue durante el operativo “Bloqueo y Saturación-2026”, realizado en la vía de acceso al distrito de Monzón, en la región Huánuco.

Los intervenidos fueron identificados como Eddison V.C.L. (41) y Julián R.B. (68), quienes serían presuntamente responsables de la extracción y transporte de material no metálico (relleno) sin la autorización correspondiente.

LAS MÁQUINAS

Durante el amplio operativo, desarrollado el 01 de julio, los agentes también incautaron un moderno volquete, así como una retroexcavadora, maquinaria que habría sido utilizada para la extracción y el acarreo ilegal del material.

El caso quedó a disposición del representante del Ministerio Público, que continuará con las indagaciones para determinar las responsabilidades de los intervenidos, que prefirieron guardar silencio hasta que llegue su abogado.