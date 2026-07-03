Arequipa: enfrentamiento a balazos entre bandas criminales deja un extranjero muerto

Según informó la policía, un motociclista y su copiloto fueron atacados a balazos en la tercera cuadra de la avenida Los Incas en el sector de Paucarpata, en la región Arequipa. El fallecido fue identificado como el ciudadano venezolano Héctor Vidal.

Testigos revelaron que el fallecido y su amigo se movilizaban en una moto cuando un auto les cerró el paso y los lanzó al suelo. Ambos se ponen de pie y se refugian en un taller mecánico; los criminales los siguen e ingresan al local disparando a todos lados.

QUEDARON INTERNADOS

Vidal Manzaneda murió, recibió 16 disparos, y su copiloto y compatriota Gerardo Prado, quedó herido. Dos trabajadores del taller también resultaron lesionados; los tres fueron llevados a un nosocomio cercano donde quedaron internados.

Trascendió que los extranjeros de la moto serían miembros de la banda criminal “Los Orientales”, fueron atacados por sus rivales “Los Gallegos”, con quienes se enfrentan por el control de la venta de droga, cobro de cupos y otras actividades delictivas.