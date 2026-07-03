Cordillera Blanca pone al Perú en el mapa mundial del turismo de aventura

La competencia busca posicionar al Perú como referente internacional en turismo de aventura y deportes de resistencia.

Una de las competencias de trail running más importantes de Sudamérica que se llevará a cabo hasta el 5 de julio en Ancash entre sus paisajes de montaña, glaciares y lagunas altoandinas, la región que se vuelve a convertir en el epicentro del deporte de aventura con el desarrollo del Ultra Trail Cordillera Blanca (UTCB) 2026 .

El evento reunirá a cerca de 1.200 corredores nacionales y extranjeros, quienes competirán en distintas distancias diseñadas tanto para principiantes como para atletas de alto rendimiento. Este año, además, la competencia ha sido reconocida como licenciataria oficial de la Marca Perú, otorgada por PromPerú.

La prueba no solo busca posicionar al Perú como referente del turismo deportivo, sino también mostrar al mundo la riqueza natural de la Cordillera Blanca, uno de los escenarios más emblemáticos para la práctica de deportes de resistencia.

PROMOCIÓN INTERNACIONAL

Con el fin de generar difusión, PromPerú invitó a siete creadores de contenido y deportistas especializados en trail running y turismo de aventura provenientes de Brasil, Estados Unidos, Canadá, Francia y España, quienes vienen recorriendo diversos atractivos turísticos de Áncash y compartiendo su experiencia a través de redes sociales.

Entre los invitados destaca la atleta española Claudia Corral, reconocida por su trayectoria en competencias de montaña y considerada una de las referentes del trail running en Europa.

ENFOQUE SOSTENIBLE

Por otro lado, la organización también resaltó el enfoque sostenible del UTCB, promoviendo la conservación de las áreas naturales y el respeto por las comunidades locales. Con este tipo de iniciativas se fortalece el posicionamiento de la región como destino clave para el turismo de aventura a nivel internacional.