¡Operativo en Chilca! Clausuran locales clandestinos de pirotécnicos

Autoridades advirtieron que las inspecciones continuarán en otros sectores para combatir la informalidad y reforzar la seguridad.

En un operativo realizado en Chilca, exactamente en el sector Auquimarca se detectaron cuatro establecimientos dedicados a la fabricación y venta de productos pirotécnicos fueron clausurados, tras detectarse que operaban sin cumplir con las medidas de seguridad y formalización exigidas.

La intervención estuvo a cargo de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), en coordinación con la Municipalidad Distrital de Chilca, Defensa Civil y la Policía Municipal.

Durante las inspecciones, las autoridades identificaron talleres y puntos de venta clandestinos donde se almacenaban insumos altamente inflamables como pólvora y carrizos, los cuales fueron decomisados para evitar posibles riesgos a la población.

LOCALES OPERABAN SIN LICENCIA NI CERTIFICACIÓN

En el operativo se detectaron dos talleres vinculados a la elaboración de pirotécnicos. Uno de ellos funcionaba de forma clandestina, por lo que fue clausurado de inmediato.

Posteriormente, la comitiva se trasladó hasta la avenida Huancavelica, donde se ubicaron otros dos puntos de comercialización que no contaban con licencia de funcionamiento ni con el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), requisito obligatorio para este tipo de actividades.

SEGUIRÁN LOS OPERATIVOS

El gerente de Desarrollo Económico y Turismo de la Municipalidad de Chilca, Erick Prudenci, informó que los propietarios tendrán un plazo de cinco días hábiles para levantar las observaciones, mientras adelantó que los operativos continuarán en distintos sectores para reforzar la seguridad y promover la formalización.