Tragedia en Huaura: se eleva a 7 los muertos tras choque entre miniván y tráiler

ACTUALIZACIÓN

El número de fallecidos tras la colisión de una miniván de transporte público y un tráiler cargado de sacos de urea, se elevó a 7. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 179 de la carretera Panamericana Norte, en Huaura.

NOTA ORIGINAL

Un choque entre una miniván de transporte público y un tráiler con carga de urea dejó como saldo a seis personas fallecidas y nueve heridas. El hecho se produjo pasadas las 18:00 horas del último viernes en el kilómetro 179 de la Panamericana Norte, en Huaura.

El impacto fue de tal magnitud que la unidad de pasajeros, que operaba en la ruta Huacho-Barranca, quedó completamente destrozada. Los heridos fueron evacuados en ambulancias del SAMU hacia centros médicos de Supe, Huacho y Huaral, según informó la agencia Andina.

Las autoridades identificaron a los heridos como Galileo Mendoza Calderón, Tomás Rosales Ventura, Misael Piero Vásquez León, Fabián Alexis Pizarro de la Cruz, Victoria Estela Paredes Fung, Robert Eduardo García Zamudio, Fidel Zavaleta, Walter Picón Cáceres y Abelardo Vidal Torres.

Desvío de tránsito e información adicional

Equipos de rescate llegaron al lugar para brindar asistencia, mientras que la Policía de Carreteras acordonó la zona y dispuso el desvío del tránsito, que permaneció interrumpido durante varias horas.

Hasta el momento, no se han difundido las identidades de los fallecidos ni las causas exactas del siniestro, que generó largas filas de vehículos en ambos sentidos de la vía mientras se realizaban las labores de limpieza y remoción.