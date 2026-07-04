"Los Pulpos" dinamitan casa de comerciante en Trujillo: extorsionadores le exigen 50 mil soles

Delincuentes, que se identificaron como miembros de la organización criminal “Los Pulpos”, atacaron la noche del último jueves la vivienda de un comerciante mayorista de ajos; le exigen un pago de 50 mil soles.

Según muestran las cámaras de seguridad, dos sujetos llegan en una motocicleta hasta la vivienda del comerciante, ubicada en el sector de El Progreso, en Trujillo, y dejan la carga explosiva en la puerta del inmueble.

Inmediatamente, fugaron y minutos después se produce una fuerte explosión que provocó considerables daños en la fachada de la casa; se conoció que cuatro viviendas colindantes también resultaron afectadas.

MENSAJE A SU CELULAR

Trascendió que el agraviado recibió hace cinco días un mensaje a su celular, a través de WhatsApp, donde le pedían la suma de dinero; de no pagar, iban a atentar contra su integridad física y la de su familia.

Minutos después del atentado, agentes policiales llegaron hasta el inmueble para iniciar las pesquisas correspondientes. También realizaron operativo por zonas aledañas para tratar de ubicar a los criminales.