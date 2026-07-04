Paracas: intensifican búsqueda de pescadores que desaparecieron el 29 de junio tras naufragio

En las últimas horas se intensificaron las labores de búsqueda de los cuatro pescadores venezolanos desaparecidos tras el naufragio de su embarcación en el mar de Paracas, provincia de Pisco, región Ica.

Continuamente, familiares de los tripulantes, pescadores de la zona y personal especializado recorren el litoral con la esperanza de encontrar algún indicio que permita ubicar a las personas desaparecidas.

BUQUE GUARDACOSTAS

Por su parte, la Capitanía del Puerto de Pisco mantiene desplegado un amplio operativo con el apoyo de un buque guardacostas y embarcaciones tipo RIV para ampliar el área de búsqueda de los pescadores.

Hasta el momento han sido hallados aparejos de pesca y otros restos que pertenecerían a la embarcación siniestrada, la cual naufragó por el fuerte oleaje el 29 de junio cerca de la Reserva Nacional de Paracas.