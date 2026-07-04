Gobierno prorroga estado de emergencia en Piura por 60 días para combatir criminalidad

El Gobierno aprobó una nueva prórroga de 60 días para el estado de emergencia en diversas provincias de Piura, a fin de continuar con las acciones contra la criminalidad y la violencia en la región.

La disposición fue publicada en el boletín de normas legales de El Peruano mediante el Decreto Supremo N° 101-2026-PCM, y abarca los distritos de Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre, Catacaos, Sullana, Bellavista, y las provincias de Paita y Talara.

La normativa dispone que la Policía Nacional mantendrá el control interno con apoyo de las Fuerzas Armadas, y las intervenciones se definirán con base en inteligencia, estadísticas y mapas del delito, entre otros instrumentos. Las zonas priorizadas serán determinadas según los indicadores de incidencia criminal.

Derechos y actividades

Durante los 60 días de vigencia, se aplican restricciones a derechos constitucionales como la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, reunión y seguridad personal, conforme al artículo 137 de la Constitución. Las actividades masivas deberán contar con autorización previa de las autoridades competentes para su realización.

La intervención de la PNP y las Fuerzas Armadas se regirá por el Decreto Legislativo N° 1186, que regula el uso de la fuerza, y el protocolo de actuación conjunta para contextos de detención e intervención a personas en situación de vulnerabilidad. La medida busca garantizar el orden y la seguridad ciudadana en la región norteña.