ONPE no implementará programa piloto del voto digital para elecciones regionales y municipales 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que no se aplicará el programa piloto del voto digital en las próximas Elecciones Regionales y Municipales (ERM), programadas para el domingo 4 de octubre.

Dicha disposición quedó formalizada este sábado 4 de julio a través de la Resolución Jefatural N° 000107-2026-JN/ONPE, la cual fue difundida en el Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

Entre los argumentos para cancelar la iniciativa, la ONPE mencionó la carencia de datos actualizados del padrón de ciudadanos elegidos para el sufragio digital, la posible afectación al calendario electoral y la coincidencia con actividades derivadas de las primarias de las ERM 2026.

Fundamento legal y esquema tradicional

La Gerencia de Asesoría Jurídica sostuvo que cualquier avance en materia de voto digital debe ajustarse al mandato constitucional que garantiza el sufragio personal, igual, libre y reservado. Al no contar con las condiciones técnicas necesarias, el organismo consideró inviable continuar con el piloto en esta ocasión.

El documento, suscrito por el jefe encargado de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano, prioriza la seguridad del proceso electoral sobre la implementación de nuevas tecnologías. La medida asegura que los comicios del 4 de octubre se desarrollarán bajo el esquema tradicional.