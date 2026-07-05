Puno: cuatro muertos y 13 heridos deja choque entre miniván y volquete

Un choque entre una miniván de transporte de pasajeros y un volquete estacionado en la carretera Juliaca-Arequipa dejó un saldo de cuatro fallecidos y trece heridos. El siniestro se produjo en el kilómetro 225.300, en el sector de Santa Lucía, en Puno.

De acuerdo a la agencia Andina, el conductor del volquete, identificado como Hipólito Casiano Vega Jara, señaló que el vehículo presentó un desperfecto y que, antes de retirarse para buscar ayuda, colocó señalización en la vía para prevenir a otros conductores. La miniván impactó contra la unidad estacionada, provocando el trágico accidente.

Atención de afectados

Se informó que una persona murió en el lugar del impacto; otra falleció cuando era trasladada a Juliaca, y dos más perdieron la vida mientras recibían atención en el centro de salud de Santa Lucía.

Los trece heridos fueron asistidos por personal de emergencia y varios de ellos, por la gravedad de sus lesiones, fueron derivados a una clínica de Juliaca. Entre los lesionados hay adultos mayores y dos niños de 7 y 4 años.

Investigación en curso

Cabe resaltar, que las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente, mientras los sobrevivientes reciben atención médica especializada.