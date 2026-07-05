Desarticula presunta banda dedicada a la trata de personas en Juliaca: rescatan a 31 mujeres

En un amplio operativo, agentes de la Policía Nacional desarticularon la presunta banda criminal 'Los intocables', cuyos integrantes administrarían el bar 'El Amanecer', ubicado en la avenida Manuel Núñez, en la ciudad de Juliaca, región Puno.

En la intervención, fueron detenidas nueve personas, siete hombres y dos mujeres, quienes en todo momento prefirieron guardar silencio. Serán indagados por el presunto delito contra la dignidad humana, en la modalidad de trata de personas.

CLAUSURA DEFINITIVA DEL LOCAL

Asimismo, los agentes del orden rescataron a 31 mujeres, todas mayores de edad, que realizaban labores como "damas de compañía". Se incautó un celular, dinero en efectivo, talonarios de tickets para los supuestos “servicios” y dos laptops.

Por su parte, Fiscalización de la Municipalidad de San Román decomisó diversos enseres y ordenó la clausura definitiva del local. Mientras la Fiscalía inició las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.