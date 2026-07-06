Nunca es tarde para aprender: adultos mayores homenajearon a la maestra que transformo sus vidas

En el Día del Maestro, pensionistas de la ONP homenajearon a la profesora que les enseñó a leer y escribir en Yuyaq Casa del Pensionista.

El aula se llenó de emoción y gratitud cuando un grupo de adultos mayores, pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, sorprendió a su profesora con un sentido homenaje por el Día del Maestro.

Con poemas, canciones y sinceras muestras de cariño, reconocieron a Antonia Aguilar por enseñarles mucho más que a leer y escribir: les devolvió la confianza para cumplir un sueño que habían postergado durante décadas.

La emotiva celebración se realizó en Yuyaq Casa del Pensionista de San Juan de Miraflores, donde estudian en el programa de Educación Básica Alternativa (EBA) del Ministerio de Educación.

Entre los alumnos está Felipa Guimaray, de 78 años, quien aprendió a leer y escribir después de que le repitieran que en la vida solo debía saber cocinar. Luego de dedicarse a trabajar por sus hijos, hoy volvió al colegio y también estudia inglés. A su lado se sienta Edison Monsón, de 88 años, quien nunca pudo ir al colegio en su niñez porque trabajaba con su familia en una cantera. Ahora cursa tercer grado con el entusiasmo de cualquier estudiante.

Historias como las de Felipa y Edison motivan a Antonia Aguilar, quien tras 18 años enseñando a niños, desde hace cinco se dedica a la educación de personas adultas mayores, adaptando su enseñanza a las necesidades de cada estudiante.

Más de 270 pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), han regresado a las aulas gracias al programa de Educación Básica Alternativa que funciona en las Casas Yuyaq, en alianza con el Ministerio de Educación. Allí pueden iniciar o culminar gratuitamente la primaria y secundaria con certificados de validez oficial.

"Ver a nuestros pensionistas regresar a las aulas, cumplir metas pendientes y agradecer a sus maestros con tanto cariño nos recuerda que la educación transforma vidas a cualquier edad. Yuyaq es un espacio donde promovemos un envejecimiento activo y demostramos que nunca es tarde para aprender", señaló el jefe de la ONP, Gastón Remy.

Actualmente, los Centros de Educación Básica Alternativa funcionan en las Casas Yuyaq de Independencia, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores e Ica. En tres años han atendido a 275 estudiantes y ya cuentan con sus dos primeros egresados de secundaria, confirmando que la edad no es un límite para seguir aprendiendo.