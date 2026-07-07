Cae integrante de 'Los Cobos del Norte' en Comas: sería responsable de la muerte de un joven

Agentes de la Policía Nacional detuvieron ayer a un ciudadano venezolano de 21 años, señalado como presunto autor de una balacera el pasado 5 de julio, en el distrito de Comas, que causó la muerte de David R. de 19 años.

El extranjero fue identificado como Joneider M., alias ‘Nero’, quien fue intervenido en la intersección de las avenidas Chimpu Ocllo y Universitaria. Según las autoridades, el sujeto integraría la organización criminal ‘Cobos del Norte’.

CASOS DE EXTORSIÓN

Se le incautó un revólver abastecido con cuatro municiones, un celular y diversos mensajes extorsivos. El arma sería la que se utilizó en el atentado contra David R. en Collique, quien resultó herido y falleció horas después.

Tras su captura, el extranjero fue trasladado a la sede de la Dirección de Investigación Criminal; se le investiga por la muerte del joven y su posible relación con las actividades de extorsión registradas en la zona de Lima Norte.