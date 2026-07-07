Comisión del Vaticano recorre Chiclayo como parte de preparativos para visita del papa León XIV

La organización de la eventual visita del papa León XIV al Perú avanzó con la llegada de la comisión del Vaticano a Chiclayo, integrada por 22 representantes de la Cancillería, la PCM, la Nunciatura Apostólica, la Conferencia Episcopal Peruana y el Obispado.

La delegación realiza un recorrido por distintos puntos de Lambayeque para evaluar las condiciones de los espacios que podrían ser parte de la agenda del Santo Padre. El obispo de la Diócesis de Chiclayo, monseñor Edinson Farfán Córdova, informó que la comisión trabaja en la inspección técnica de los posibles escenarios para las actividades papales.

"Estamos viendo todos los detalles, los planes de contingencia y todos los preparativos para que, cuando llegue el comunicado oficial, podamos brindar una información completa", afirmó monseñor Fárfan .

Evaluación y expectativas en Incahuasi

El objetivo de esta misión es verificar las condiciones de cada lugar considerado para la visita. Según monseñor Farfán, "si bien ya existe la manifestación de voluntad del papa León XIV de viajar al país, será esta comisión la encargada de determinar qué espacios reúnen las condiciones necesarias para recibirlo". La autoridad eclesiástica evitó adelantar nombres de los puntos a evaluar, indicando que la decisión final dependerá del informe técnico.

Uno de los lugares que genera mayor expectativa es Incahuasi, distrito altoandino de Lambayeque, donde sectores locales consideran que la visita del Pontífice representaría una oportunidad para visibilizar las necesidades de la zona y promover inversiones. La comisión continuará con las inspecciones en los próximos días antes de presentar su informe oficial.