Papa León XIV: Vaticano evalúa incluir Saqsayhuamán en su visita al Perú

Gran expectativa genera la posible llegada del sumo pontífice al Perú y desde el martes arribó una delegación del Vaticano a Cusco para inspeccionar el Parque Arqueológico Saqsayhuamán, lugar que podría ser considerado para realizar una misa multitudinaria durante la visita apostólica prevista para noviembre.

CUSCO, UNA POSIBILIDAD DURANTE LA VISITA DEL PAPA LEÓN XIV

El pontífice expresó su voluntad de visitar al país, sin embargo, aún no hay un itinerario oficial definido, es por ello que una comisión integrada por representantes de la Santa Sede, la Nunciatura Apostólica, la Conferencia Episcopal Peruana y entidades del Estado realizan inspecciones en distintos puntos del país.

La presencia de enviados del Vaticano no confirma que el Santo Padre celebre actividades en la ciudad Imperial, pero permitirá determinar si Saqsayhuamán reúne las condiciones de infraestructura, accesos, aforo y seguridad para recibir a miles de fieles.

La directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, Maritza Rosa Candia, también forma parte de la inspección y mencionó que la explanada de Saqsayhuamán tendría capacidad para recibir entre 20 mil y 30 mil personas.

La comitiva se encuentra integrada por 14 personas, aproximadamente, y llegó hasta Cusco en un avión de la Fuerza Aérea del Perú procedente de Chiclayo, donde se realizaban evaluaciones similares, informó RPP.

SAQSAYHUAMÁN RECIBIRÍA A UN PAPA DESPUÉS DE 41 AÑOS

El papa Juan Pablo II presidió una multitudinaria misa hace 41 años en dicha explanada arqueológica cuando estuvo en Perú, este hecho quedó en la memoria de miles de fieles y el lugar se convirtió en uno de los principales símbolos de los encuentros entre la iglesia católica y la población cusqueña.

Cabe destacar que la misión del Vaticano para definir el programa de la visita del Papa León XIV comenzó en Pucallpa, donde se inspeccionaron el estadio Aliardo Soria Pérez, la Catedral, la plaza de Armas, el boulevar de Yarinacocha y otros espacios públicos. Luego la delegación se trasladó a Chiclayo donde también se revisan planes de contingencia y posibles escenarios que podrían formar parte de la agenda papal.