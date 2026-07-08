¡Alerta por sarampión! Confirman primer caso en Huancayo y vigilan 36 sospechosos

La baja cobertura de vacunación en la región preocupa a las autoridades, que buscan evitar una posible propagación del virus.

El primer caso de sarampión en lo que va del año se registró en la región de Junín, encendiendo las alertas sanitarias. Se trata de un niño de 7 años, residente en Huancayo, cuya atención fue reportada inicialmente en el centro de salud de Chilca.

La confirmación llegó luego de que el Instituto Nacional de Salud (INS) emitiera un resultado positivo mediante una prueba molecular PCR. Tras conocerse el diagnóstico, las autoridades sanitarias activaron de inmediato los protocolos de vigilancia epidemiológica y control para evitar nuevos contagios.

Esta situación ha generado preocupación debido a los bajos niveles de vacunación en la región, donde las coberturas aún se encuentran lejos de las metas establecidas por el Ministerio de Salud.

BAJA COBERTURA DE VACUNACIÓN

La directora de Inmunizaciones, Jenny Camarena, indicó a los padres de familia a completar el esquema de vacunación de sus hijos con las dos dosis contra el sarampión, debido a que Junín apenas alcanza una cobertura del 30 %, lo que incrementa el riesgo de propagación de la enfermedad.

Además, informó que actualmente existen 36 casos sospechosos en evaluación. En respuesta, la Dirección de Epidemiología y la Dirección de Inmunizaciones vienen desarrollando investigaciones de campo, seguimiento de contactos y campañas de bloqueo vacunal en el entorno del menor afectado, con el objetivo de cortar cualquier posible cadena de transmisión.