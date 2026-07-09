Loreto: una joven cae de puente al enfrentar a sujetos que pretendían robarle su celular

La joven Fernanda Pinedo (18) resultó herida de consideración tras caer desde el puente ubicado sobre el río Nanay, en Iquitos, región Loreto. Se enfrentó a dos sujetos que pretendían arrebatarle su celular.

Según se conoció, dos agentes policías rescataron a la muchacha con vida, quien sufrió lesiones en varias partes del cuerpo, permanece internada en el área de Emergencia del Hospital Regional de Iquitos.

LOS MALDITOS DE NANAY

En un rápido operativo, detuvieron a los sujetos que intentaron asaltar a la joven. Ellos son Juan V. (39), alias "Chueco", y Luciano V. (19), alias "Chata", presuntos integrantes de la banda “Los malditos de Nanay”.

Serán investigados por el supuesto delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado con subsecuentes lesiones graves. Durante el operativo se logró recuperar el teléfono celular de la muchacha.