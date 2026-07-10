Tacna: preso por extorsión fue hallado sin vida al interior de su celda en el penal de Challapalca

Según primeras informaciones, un reo del penal de Challapalca, en Tacna, fue hallado muerto la tarde del martes 7 de julio dentro de su celda. Fue identificado como Miguel Silva, de 53 años, natural de Lima; cumplía prisión por extorsión.

Personal de seguridad que realizaba una ronda de rutina encontró el cadáver en la celda 7 del pabellón 3, específicamente en el alero 1-B. Trascendió que el interno estaba próximo a cumplir la totalidad de su condena y recuperar su libertad.

PRINCIPAL HIPÓTESIS

Se conoció que la principal hipótesis apunta a un presunto suicidio, pero será la necropsia de ley la que determine categóricamente la causa de la muerte del reo y permita establecer si existió o no la participación de terceras personas.

En un amplio comunicado, el INPE informó que el hallazgo fue informado inmediatamente a las autoridades competentes, a fin de que inicien las investigaciones y procedimientos de ley que corresponden para esclarecer el hecho.