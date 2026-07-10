Reniec Informa: No podrá atender fines de semana por recorte presupuestal

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) implementó la atención en agencias durante los fines de semana en el marco del desarrollo de los procesos electorales, tales como las Elecciones Generales, las Elecciones Municipales y las Elecciones de Autoridades de Centros Poblados 2026. Sin embargo, esta atención especial se ve afectada debido al déficit presupuestario.

Como lo informó la jefa nacional de Reniec, Carmen Velarde, la institución no cuenta con los recursos necesarios suficientes para cubrir estos servicios adicionales que responden a los procesos electorales aún vigentes para el 2026, lo que implica la asignación de personal contratado para la atención en agencias y para la adquisición de tarjetas de policarbonato para la impresión del Documento Nacional de Identidad (DNI), entre otros.

Suspenden atención durante fines de semana

En el último año, era habitual que Reniec publicara en sus redes sociales y página web oficial, previo a los fines de semana, el horario de atención y las sedes habilitadas para trámites y recojo de DNI en días sábado, domingos y otros horarios especiales. Esta acción se realizaba para promocionar la labor de documentación que se llevaban a cabo en las diferentes regiones del Perú y con el objetivo de que todos peruanos estén identificados para que puedan ejercer su derecho al sufragio.

No obstante, ante la falta de presupuesto, el Reniec se ha visto obligado a detener las atenciones de trámites durante los fines de semana y suspender los horarios ampliados a nivel nacional, debido a que no puede cubrir los costos operativos ni las horas adicionales laboradas del personal registral.

Ante esta situación, los ciudadanos no solo no podrán realizar gestiones relacionadas al DNI de manera presencial durante los fines semana, tampoco podrán recoger su documento ya tramitado en dichos días.

Cabe resaltar que, el déficit presupuestal afecta directamente a millones de peruanos que necesitan acreditar su identidad para realizar diversos trámites, acceder a derechos fundamentales como la educación y la salud, además ejercer su derecho al voto. Incluso, el DNI es un requisito indispensable para el empadronamiento y para postular a programas sociales del Estado.

En fines de semana: Nuevos trámites se podrán realizar vía web

Reniec brinda la opción a los ciudadanos de realizar trámites virtuales. A través de su página web oficial, ofrece trámites como duplicado o renovación de DNI, rectificación del estado civil de soltero a casado, actualización del PIN del DNI electrónico, copias certificadas de actas, entre otros. Conoce todas las gestiones que puedes hacer en este ENLACE: https://identidad.reniec.gob.pe/ciudadano.