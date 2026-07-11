Trujillo: policía fue asesinado a balazos cuando retornaba a su casa tras jornada laboral

Sicarios en moto asesinaron a un policía la tarde de ayer. Testigos refieren que, sin mediar palabra, dispararon cuatro veces contra el agente, que minutos antes había bajado de la camioneta de un amigo.

El suboficial de segunda, identificado como Cristian A., fue acribillado cuando se dirigía a su casa, ubicada en la urbanización Las Orquídeas, ciudad de Trujillo, región de La Libertad, tras su jornada laboral.

REALIZÓ DISPAROS

Las causas del ataque se desconocen y son parte de las indagaciones que realizarán las autoridades. Trascendió que, en medio del ataque, el agente también realizó disparos, hiriendo a uno de los sicarios.

El hombre, aún no identificado, fue trasladado inmediatamente a un nosocomio cercano y estará con vigilancia policial. Tras ser dado de alta, el delincuente deberá afrontar la investigación que inicie la Fiscalía.