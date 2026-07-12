Nasca: en amplio operativo capturan a capitán PNP y cuatro agentes por presunto delito de cohecho

Este mediodía, la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional y la Fiscalía ejecutaron un operativo que permitió la detención de un capitán y cuatro suboficiales de la Policía Nacional, investigados por el presunto delito de cohecho.

La intervención, que se prolongó más de dos horas, se realizó por disposición del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Nasca, región Ica, en el marco de una investigación relacionada con el denominado “caso de los whiskys”.

Las autoridades allanaron las casas de los investigados, así como la sede del Departamento de Protección de Carreteras de Nasca. En las diligencias se incautaron equipos electrónicos, documentos y otros elementos de interés para la indagación.

WHISKY DE CONTRABANDO

Las investigaciones apuntan a un presunto esquema de corrupción vinculado con la desaparición de botellas de licor de alto valor que permanecían bajo custodia policial tras una intervención.

Trascendió que parte de un cargamento de whisky de contrabando intervenido por la Policía en marzo de 2026, iba en un vehículo que transportaba 400 cajas de licor, pero en el informe oficial únicamente se registró la incautación de 200 cajas.

Fuentes vinculadas al caso señalaron que la intervención fue denominada de manera preliminar como el “caso de los whiskys”, debido a la presunta pérdida de estas especies incautadas, informa Correo.